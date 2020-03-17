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Алтайские аграрии готовятся к нашествию вредителей

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Барнаул
18:08 17 Марта 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В новом сезоне алтайским аграриям предстоит борьба с опасным вредителем - капустной молью. Насекомое размножается с высокой скоростью, за одно лето производя до четырех поколений. Кроме того, вредитель продемонстрировал устойчивость к химикатам. Прошлым летом молью были заражены несколько тысяч гектаров рапса в Алтайском крае – поля пришлось перепахать и обработать специальными препаратами – весь урожай был потерян.

В этом году ситуация с капустной молью усугубится из-за теплой зимы, прогнозирует Заведующий лабораторией защиты растений Алтайского НИИ сельского хозяйства Григорий Садовников.

Он уверен, для уничтожения вредителя необходимо как можно раньше обработать пахотные земли, чтобы устранить сорняки. Благодаря этим мерам, количество насекомых можно сократить на 20 процентов.

Фото: pixabay.com

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