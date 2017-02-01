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Алтайский медицинский кластер стал официальной краевой структурой

Главная Здоровье
Барнаул
17:10 1 Февраля 2017
медицина, общество, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае создан медицинский кластер. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Карлин. Однако подобная организация уже была образована в 2008 году.

Как пишет газета «Известия», тогда появилась управляющая компания, спустя два года было принято решение о резервировании земель под объекты кластера. Теперь, после очередного нормативного акта, будет подготовлен список медицинских учреждений, которые оказывают высокотехнологичную помощь и войдут в организацию.

Кстати, в 2009 году Владимир Путин осмотрел строительную площадку Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, который входит в Алтайский медицинский кластер.

Фото: amic.ru

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