Алтайский медицинский кластер стал официальной краевой структурой

В Алтайском крае создан медицинский кластер. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Карлин. Однако подобная организация уже была образована в 2008 году.

Как пишет газета «Известия», тогда появилась управляющая компания, спустя два года было принято решение о резервировании земель под объекты кластера. Теперь, после очередного нормативного акта, будет подготовлен список медицинских учреждений, которые оказывают высокотехнологичную помощь и войдут в организацию.

Кстати, в 2009 году Владимир Путин осмотрел строительную площадку Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, который входит в Алтайский медицинский кластер.

Фото: amic.ru