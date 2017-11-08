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Владимиру Путину рассказали о ситуации с бубонной чумой в Горном Алтае

Главная Здоровье
Барнаул
14:35 8 Ноября 2017
здоровье, эпидемия, алтай, путин
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент России Владимир Путин провел совещание с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой. На встрече, в частности, обсуждалась ситуация с очагом бубонной чумы в Республике Алтай.

Как сообщается на сайте Кремля, Анна Попова сообщила Владимиру Путину, что в районе очага чумы в Горном Алтае «достигнута эпидемиологическая стабильность». Поскольку район очага является трансграничным, а переносящие чуму животные «не знают границ», в текущем году территорию обрабатывали совместно специалисты России и Монголии.

- В следующем году мы работаем вместе с Казахстаном по этому же очагу – для того, чтобы снизить риски и не допустить его активизации, - добавила Анна Попова.

Напомним, очаг бубонной чумы в Кош-Агачском районе Республики Алтай существует более полувека, периодически становясь активным. Заболевание переносят сурки. Охота на них, как любительская, так и спортивная, запрещена, тем не менее, многие охотники нарушают закон. В 2016 году при разделке сурка чумой заболел 10-летний ребенок.

- Обстоятельства заражения абсолютно ясны: мальчик приехал к бабушке и дедушке, которые его привлекли к охоте и разделке суслика. Мясо этого зверька на Алтае считается деликатесом. К сожалению, суслик является переносчиком чумы, а мальчик не был привит, поскольку он живет в другом районе, где прививки не требуются, - пояснил тогда «Интерфаксу» главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Фото: kremlin.ru

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