Новый перинатальный центр построят в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске в 2018 году начнут строить новый корпус перинатального центра, сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики. Общая стоимость работ составит более 250 млн рублей.

В ведомстве подчеркнули, что в республике сейчас проживает чуть больше 216 тыс. человек. Из-за небольшого количества населения регион не вошел в федеральную программу по строительству перинатальных центров. При этом в существующем перинатальном центре Горно-Алтайска не хватает площадей.

«Имеющийся центр будет модернизирован и дополнительно построено новое здание», — говорится в сообщении.

В новом объекте разместят операционные, реанимацию, диагностические кабинеты. В перспективе новый корпус и существующий соединят теплым переходом.

10 млн рублей выделено на ремонт в существующем перинатальном центре. В корпусе будет установлена подъемная платформа, оборудован лифт.

Фото: пресс-служба правительства региона