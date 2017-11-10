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Новый перинатальный центр построят в Горно-Алтайске

Главная Здоровье
Барнаул
15:07 10 Ноября 2017
общество, здоровье, реконструкция, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Горно-Алтайске в 2018 году начнут строить новый корпус перинатального центра, сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики. Общая стоимость работ составит более 250 млн рублей.

В ведомстве подчеркнули, что в республике сейчас проживает чуть больше 216 тыс. человек. Из-за небольшого количества населения регион не вошел в федеральную программу по строительству перинатальных центров. При этом в существующем перинатальном центре Горно-Алтайска не хватает площадей.

«Имеющийся центр будет модернизирован и дополнительно построено новое здание», — говорится в сообщении.

В новом объекте разместят операционные, реанимацию, диагностические кабинеты. В перспективе новый корпус и существующий соединят теплым переходом.

10 млн рублей выделено на ремонт в существующем перинатальном центре. В корпусе будет установлена подъемная платформа, оборудован лифт.

Фото: пресс-служба правительства региона

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