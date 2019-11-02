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В Барнауле офтальмологом работает афганец

Главная Здоровье
Барнаул
10:24 2 Ноября 2019
врач, здоровье, медицина, афганистан
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатора Алтайского края Виктора Томенко провел в Instagram своего рода пресс-конференцию. Жители активно задавали вопросы, а сам губернатор или представители профильных ведомств оперативно давали ответы.

Одна из жительниц Барнаула поинтересовалась, почему в детской поликлинике № 1 офтальмологом работает плохо понимающий по-русски иностранный гражданин?

К ответу подключился региональный Минздрав. Представитель ведомства заявил:

«Да, он по национальности афганец и разговаривает с акцентом, но это не умаляет его достоинств как специалиста. Большинство пациентов, наоборот, отзываются о нем как о хорошем и внимательном докторе. Стоит отметить, еще одно место работы этого врача – специализированный травмпункт в Городской больнице № 8, что дополнительно характеризует его как опытного специалиста!».

Врач-иностранец окончил Алтайский медицинский университет в 2014 году, а в 2016-м – ординатуру по направлению «офтальмология».

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