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Сибирское агентство новостей
Барнаул
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В МЧС назвали возможную причину пожара на радиозаводе в Барнауле

Главная Происшествия
Барнаул
08:04 27 Декабря 2016
общество, происшествия, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов могло стать причиной пожара на радиозаводе в Барнауле, в результате которого полностью выгорел административный корпус площадью свыше тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел  23 декабря в административном здании радиозавода.

Из-за быстрого распространения огня помещение в считаные минуты загорелось открытым огнем. Здание 1943 года постройки имеет сложную планировку, внутри находилось много горючих материалов.

Для ликвидации пожара спасателем понадобилось порядка 10 часов. От здания остался лишь кирпичный скелет.

Как отмечает МЧС, находившиеся на первом этаже в подсобном помещении сотрудники, вероятно, неаккуратно использовали электроприборы, это привело к короткому замыканию.

«По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации бытовых электроприборов. Очаг пожара находился в подсобке, который позже перекинулся на основную часть здания», — сказал собеседник агентства.

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