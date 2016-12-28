Торговые центры проверят на Алтае после обрушения потолка в барнаульском ТРЦ

Торговые центры проверят в Алтайском крае на соблюдение требований безопасности после обрушения части потолочных конструкций в ТРЦ «Галактика», сообщает Госинспекция региона.

Соответствующее поручение дал органам местного самоуправления первый замгубернатора края Сергей Локтев.

Также создана рабочая группа из представителей Госинспекции, Главстроя, администрации Барнаула, Главного управления ГО и ЧС края, проектировщиков и собственника «Галактики» для выявления причин обрушения.

До выяснения обстоятельств происшествия собственник ТРЦ — ООО «Первый» — приостановил эксплуатацию помещений. В минувший понедельник в торгово-развлекательном центре «Галактика» в Барнауле обрушилась часть потолочных конструкций. Пострадавших нет.

Центр введен в эксплуатацию в конце октября 2016 года.