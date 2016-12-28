28 декабря
Барнаул
погода -3 °C
курсы валют
60.86
 
€ 63.57
18+
Сибирское агентство новостей
Барнаул
...

Торговые центры проверят на Алтае после обрушения потолка в барнаульском ТРЦ

Главная Происшествия
Барнаул
13:47 28 Декабря 2016
общество, происшествия, торговля
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

Торговые центры проверят в Алтайском крае на соблюдение требований безопасности после обрушения части потолочных конструкций в ТРЦ «Галактика», сообщает Госинспекция региона.

Соответствующее поручение дал органам местного самоуправления первый замгубернатора края Сергей Локтев.

Также создана рабочая группа из представителей Госинспекции, Главстроя, администрации Барнаула, Главного управления ГО и ЧС края, проектировщиков и собственника «Галактики» для выявления причин обрушения.

До выяснения обстоятельств происшествия собственник ТРЦ — ООО «Первый» — приостановил эксплуатацию помещений. В минувший понедельник в торгово-развлекательном центре «Галактика» в Барнауле обрушилась часть потолочных конструкций. Пострадавших нет.

Центр введен в эксплуатацию в конце октября 2016 года.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: В МЧС назвали возможную причину пожара на радиозаводе в Барнауле

В МЧС назвали возможную причину пожара на радиозаводе в Барнауле

27 Декабря 2016 г.
Пожар произошел 23 декабря в административном здании
Новости Барнаула: Женщина с ребенком погибли от отравления угарным газом на Алтае

Женщина с ребенком погибли от отравления угарным газом на Алтае

9 Декабря 2016 г.
Назначены судебно-медицинские экспертизы
Новости Барнаула: Охотник в Алтайском крае застрелил своего друга, перепутав его с маралом

Охотник в Алтайском крае застрелил своего друга, перепутав его с маралом

8 Декабря 2016 г.
Следователи возбудили уголовное дело
Новости Барнаула: Сноубордист из Барнаула погиб при спуске с горы в Шерегеше

Сноубордист из Барнаула погиб при спуске с горы в Шерегеше

7 Декабря 2016 г.
Следователи начали доследственную проверку
Новости Барнаула: На Алтае задержали поджигателя венков на Мемориале Победы

На Алтае задержали поджигателя венков на Мемориале Победы

29 Ноября 2016 г.
Это уже не первый в регионе случай вандализма на Мемориале Победы
Новости Барнаула: Жительница Горно-Алтайска заплатила более 2,5 млн за «золотой» портфель

Жительница Горно-Алтайска заплатила более 2,5 млн за «золотой» портфель

25 Ноября 2016 г.
Расследование уголовного дела находится на контроль в прокуратуре
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Алтайские депутаты внесли в Госдуму законопроект о принудительном лечении от ВИЧ

Алтайские депутаты внесли в Госдуму законопроект о принудительном лечении от ВИЧ

28 Декабря 2016 г.
Вводятся изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ
Новости Барнаула: Алтай возглавили экорейтинг «Зеленого патруля» за год

Алтай возглавили экорейтинг «Зеленого патруля» за год

23 Декабря 2016 г.
Среди аутсайдеров — Иркутская области и республика Бурятия
Новости Барнаула: В Алтайском крае создадут центр камнерезного искусства

В Алтайском крае создадут центр камнерезного искусства

27 Декабря 2016 г.
В центре планируют выпускать сувениры, создавать флорентийскую мозаику
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.