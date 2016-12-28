Семья из трех человек погибла при пожаре в Алтайском крае

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту гибели трех человек при пожаре, в том числе подростка, в селе Черемушкино Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК.

«Сегодня утром в селе Черемушкино Залесовского района в одном из частных домов произошел пожар. При тушении обнаружены тела 39-летней женщины, ее 58-летнего отца и 17-летнего сына», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошел в результате замыкания электропроводки.

Возгорание обнаружила соседка погибших, она попыталась предпринять меры к спасению жильцов, но огонь распространился по дому.