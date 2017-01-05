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Сибирское агентство новостей
Барнаул
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Три человека погибли и 15 госпитализированы после ДТП на Алтае

Главная Происшествия
Барнаул
12:11 5 Января 2017
общество, происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Три человека погибли, еще 29 пострадали в результате крупного ДТП на федеральной трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает в четверг, 5 января, пресс-служба региональной полиции.

Авария произошла вечером 4 января на 234-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский Косихинского района.

Столкнулись автобусы ЛАЗ и Higer, а также грузовая «Газель» и внедорожник Audi Q7.

«По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии три человека погибли, 29 получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них двое несовершеннолетние. Все пострадавшие доставлены в центральные районные больницы Косихинского района, села Налобиха, города Новоалтайска, города Барнаула», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия, по данным регионального управления МЧС, работали 87 спасателей и 26 единиц техники. Движение по трассе было приостановлено на пять часов.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. РЕН ТВ сообщает со ссылкой на полицию, что виновником аварии мог стать водитель автобуса Higer. Во время обгона он не справился с управлением и столкнулся с ехавшей по встречной полосе «Газелью».

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