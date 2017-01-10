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Сибирское агентство новостей
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Экологи потребовали 7 лет тюрьмы для убийцы архара на Алтае

Главная Происшествия
Барнаул
12:16 10 Января 2017
общество, экологи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Экологи WWF потребовали ужесточить наказание за «черное сафари» на Алтае — браконьерам грозит до семи лет тюрьмы со штрафом в 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Расследование убийства одного из самых крупных в мире баранов аргали необходимо взять на особый контроль, говорится в официальном обращении WWF в Росприроднадзор.

Пограничники поймали участников «черного сафари» с поличным 19 октября 2016 года. Группу местных жителей с туристом из Владимира и свежим трупом архара задержали в урочище Каланегир Кош-Агачского района Республики Алтай. Владелец нарезного оружия из Владимира проходит по делу свидетелем, тогда как проводника из числа местных судят как подставное лицо, утверждали эксперты Общероссийского народного фронта в регионе.

Экологи надеются, что в результате дело об убийстве аргали, занесенного в Международную Красную книгу, переквалифицируют по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Специалисты WWF отмечают рост популярности сафари для браконьеров в Алтайском заповеднике. Ведущий сотрудник заповедника Сергей Спицын заявил о бесконтрольном отстреле архаров на северной и срединной части хребта Чихачёва после находок останков животных. Одной из проблем стало отсутствие снегоходов у инспекторов заповедника.

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