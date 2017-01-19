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На Алтае оставленный в ванной полуторагодовалый ребенок умер от ожогов

Главная Происшествия
Барнаул
10:44 19 Января 2017
ребенок, происшествия, общество, скорая, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Полуторагодовалый ребенок умер от ожогов в больнице после того, как мать оставила его в ванной без присмотра, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По данным следствия, 16 января в одном из многоэтажных жилых домов города Бийска полуторагодовалый мальчик, находясь в ванной без присмотра со стороны своей матери, получил значительные термические ожоги поверхности тела, от которых он в тот же день скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти ребенка, а также причин и условий произошедшей трагедии.

На прошлой неделе в одном из сел Оренбургской области погибла четырехмесячная девочка, которая получила такие же повреждения. Выяснилось, что ребенок упал с кровати на батарею, рядом с которой ее уложили спать. Мать заметила, что малышка не подает признаков жизни только утром, и вызвала скорую, однако медики могли лишь констатировать смерть. По данному факту тоже возбудили дело по статье 109 Уголовного кодекса.

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