Алтайский краевой суд на год сократил срок Максиму Савинцеву

Алтайский краевой суд в пятницу, 27 января, смягчил наказание сыну экс-главы администрации Барнаула Игоря Савинцева Максиму Савинцеву. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края Алексея Ивочкина.

В ноябре прошлого года Октябрьский суд признал Савинцева-младшего виновным в мошенничестве, приговорил его к 6 годам колонии. Такой же срок получил и другой фигурант дела – Денис Сучков. Их признали виновным в мошенничестве с имуществом крупнейшей в крае муниципальной управляющей компании «Доверие» на сумму порядка 20 млн рублей и растрате около 10 млн рублей из средств ресурсоснабжающей организации.

Адвокаты обвиняемых обжаловали решение суда. 27 января суд рассмотрел жалобу и смягчил наказание каждому: Савинцев приговорен к 5 годам, Сучков – до 4,5 лет.