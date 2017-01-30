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Алтайский краевой суд на год сократил срок Максиму Савинцеву

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Барнаул
10:36 30 Января 2017
общество, суд, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Алтайский краевой суд в пятницу, 27 января, смягчил наказание сыну экс-главы администрации Барнаула Игоря Савинцева Максиму Савинцеву. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края Алексея Ивочкина.

В ноябре прошлого года Октябрьский суд признал Савинцева-младшего виновным в мошенничестве, приговорил его к 6 годам колонии. Такой же срок получил и другой фигурант дела – Денис Сучков. Их признали виновным в мошенничестве с имуществом крупнейшей в крае муниципальной управляющей компании «Доверие» на сумму порядка 20 млн рублей и растрате около 10 млн рублей из средств ресурсоснабжающей организации. 

Адвокаты обвиняемых обжаловали решение суда. 27 января суд рассмотрел жалобу и смягчил наказание каждому: Савинцев приговорен к 5 годам, Сучков – до 4,5 лет.

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