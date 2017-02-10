Более 800 населенных пунктов в Сибири могут быть подтоплены весной

Сотни населенных пунктов в Сибири могут оказаться в зоне подтопления во время паводка, необходимо заблаговременно принять меры для минимизации последствий, заявил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на заседании совета при полпреде в четверг в Новосибирске.

«В зоне риска оказываются Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край. Всего более 800 населенных пунктов», — сказал Меняйло в ходе расширенного заседания Совета при полпреде президента РФ в СФО.

Сергей Меняйло добавил, что в зоне риска окажутся почти все сибирские мегаполисы, а также более 800 населенных пунктов в бассейнах рек Обь и Енисей. Поэтому, по его словам, важно проверить состояние гидротехнических сооружений, включая бесхозные, а таких в Сибири 75.

Также он отметил, что на территории этих регионов запасы снега в 2-6 раз превышают прошлогодние. В находящихся под угрозой подтопления населенных пунктах необходимо заблаговременно организовать возможности для эвакуации и временного размещения людей, обеспечения их продуктами, медикаментами и всем необходимым.

Полпред резюмировал, что по прогнозам метеорологов, март в Сибири будет на два градуса теплее, чем в прошлом году, поэтому необходимо действовать оперативно.