10 февраля
Барнаул
погода -19 °C
курсы валют
59.02
 
€ 63.03
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Более 800 населенных пунктов в Сибири могут быть подтоплены весной

Главная Происшествия
Барнаул
10:14 10 Февраля 2017
снег, паводки, общение, стихия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Сотни населенных пунктов в Сибири могут оказаться в зоне подтопления во время паводка, необходимо заблаговременно принять меры для минимизации последствий, заявил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на заседании совета при полпреде в четверг в Новосибирске.

«В зоне риска оказываются Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край. Всего более 800 населенных пунктов»,  — сказал Меняйло в ходе расширенного заседания Совета при полпреде президента РФ в СФО.

Сергей Меняйло добавил, что в зоне риска окажутся почти все сибирские мегаполисы, а также более 800 населенных пунктов в бассейнах рек Обь и Енисей. Поэтому, по его словам, важно проверить состояние гидротехнических сооружений, включая бесхозные, а таких в Сибири 75.

Также он отметил, что на территории этих регионов запасы снега в 2-6 раз превышают прошлогодние. В находящихся под угрозой подтопления населенных пунктах необходимо заблаговременно организовать возможности для эвакуации и временного размещения людей, обеспечения их продуктами, медикаментами и всем необходимым.

Полпред резюмировал, что по прогнозам метеорологов, март в Сибири будет на два градуса теплее, чем в прошлом году, поэтому необходимо действовать оперативно.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Алтайский краевой суд на год сократил срок Максиму Савинцеву

Алтайский краевой суд на год сократил срок Максиму Савинцеву

30 Января 2017 г.
Адвокаты обвиняемых обжаловали решение суда

Названо число «заложников» сильнейших метелей на дорогах Алтая

26 Января 2017 г.
В регионе продолжают оповещать водителей и информировать население о сложных погодных условиях
Новости Барнаула: На Алтае спасатели эвакуируют людей, застрявших в снежном плену на трассах

На Алтае спасатели эвакуируют людей, застрявших в снежном плену на трассах

26 Января 2017 г.
В бедственной ситуации оказалось до четырех десятков автомобилей
Новости Барнаула: Суд по делу бывшего вице-губернатора Алтайского края не состоялся

Суд по делу бывшего вице-губернатора Алтайского края не состоялся

23 Января 2017 г.
Первое заседание по данному делу было назначено на 23 января
Новости Барнаула: Замглавы УМВД Барнаула подозревается в получении взятки в 1,2 млн рублей

Замглавы УМВД Барнаула подозревается в получении взятки в 1,2 млн рублей

19 Января 2017 г.
В Алтайском крае по подозрению в получении взятки задержан замначальника УМВД России по Барнаулу. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.  По материалам СКР, высокопоставленный полицейский, который курировал в УМВД следствие, потребовал взятку за снятие ареста с имущества п...
Новости Барнаула: На Алтае оставленный в ванной полуторагодовалый ребенок умер от ожогов

На Алтае оставленный в ванной полуторагодовалый ребенок умер от ожогов

19 Января 2017 г.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Суд оставил оппозиционера Дадина отбывать наказание в алтайской колонии

Суд оставил оппозиционера Дадина отбывать наказание в алтайской колонии

6 Февраля 2017 г.
Дадин и Зотова просили признать решение ФСИН РФ не соответствующим статье 8 европейской Конвенции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.