13 февраля
Барнаул
погода -32 °C
курсы валют
58.85
 
€ 62.68
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

На Алтае над Телецким озером потерпел крушение вертолет

Главная Происшествия
Барнаул
09:15 13 Февраля 2017
происшествия, общество, вертолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Вертолет Robinson потерпел крушение в Республике Алтай, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

О происшествии сообщили очевидцы. По их словам, вертолет упал в Телецкое озеро и затонул. Известно, что полет был несанкционированный, так как летать над заповедником в темное время суток запрещено. По предварительным данным, на вертолете перевозили сотрудника заповедника, заболевшего пневмонией.

На сайте ГУ МЧС по республике Алтай сообщается о том, что на борту «Робинсон -R66» находились пять человек. Это Анатолий Банных, руководитель вертолетного комплекса «Хелипорт Москва» Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир, уточняется в воскресенье на сайте Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан — владельцев воздушных судов (АОПА-Россия).

По данным организации, пилот Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших летчиков России.

К настоящему времени также известно, что спасатели, задействованные в поисках пропавшего вертолета, прибыли в поселок Яйлю на берегу Телецкого озера и начали развертывать лагеря. Еще десять спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда в настоящее время следуют из Новосибирской области в Горно-Алтайск и уже находятся в районе Бийска. С собой они везут судно на воздушной подушке «Арго». Запланированы также вылеты двух вертолетов Ми-8, с посадочной площадки Карасук и из Барнаула, для доставки спасателей из поселка Яйлю к месту проведения работ, а также для обеспечения деятельности спасателей координационно-спасательного центра.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Более 800 населенных пунктов в Сибири могут быть подтоплены весной

Более 800 населенных пунктов в Сибири могут быть подтоплены весной

10 Февраля 2017 г.
Важно проверить состояние гидротехнических сооружений
Новости Барнаула: Алтайский краевой суд на год сократил срок Максиму Савинцеву

Алтайский краевой суд на год сократил срок Максиму Савинцеву

30 Января 2017 г.
Адвокаты обвиняемых обжаловали решение суда

Названо число «заложников» сильнейших метелей на дорогах Алтая

26 Января 2017 г.
В регионе продолжают оповещать водителей и информировать население о сложных погодных условиях
Новости Барнаула: На Алтае спасатели эвакуируют людей, застрявших в снежном плену на трассах

На Алтае спасатели эвакуируют людей, застрявших в снежном плену на трассах

26 Января 2017 г.
В бедственной ситуации оказалось до четырех десятков автомобилей
Новости Барнаула: Суд по делу бывшего вице-губернатора Алтайского края не состоялся

Суд по делу бывшего вице-губернатора Алтайского края не состоялся

23 Января 2017 г.
Первое заседание по данному делу было назначено на 23 января
Новости Барнаула: Замглавы УМВД Барнаула подозревается в получении взятки в 1,2 млн рублей

Замглавы УМВД Барнаула подозревается в получении взятки в 1,2 млн рублей

19 Января 2017 г.
В Алтайском крае по подозрению в получении взятки задержан замначальника УМВД России по Барнаулу. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.  По материалам СКР, высокопоставленный полицейский, который курировал в УМВД следствие, потребовал взятку за снятие ареста с имущества п...
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: В туркластере «Белокуриха-2» достраивают гостиничный комплекс

В туркластере «Белокуриха-2» достраивают гостиничный комплекс

10 Февраля 2017 г.
Объект будет включать 10 номеров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.