На Алтае над Телецким озером потерпел крушение вертолет

Вертолет Robinson потерпел крушение в Республике Алтай, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

О происшествии сообщили очевидцы. По их словам, вертолет упал в Телецкое озеро и затонул. Известно, что полет был несанкционированный, так как летать над заповедником в темное время суток запрещено. По предварительным данным, на вертолете перевозили сотрудника заповедника, заболевшего пневмонией.

На сайте ГУ МЧС по республике Алтай сообщается о том, что на борту «Робинсон -R66» находились пять человек. Это Анатолий Банных, руководитель вертолетного комплекса «Хелипорт Москва» Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир, уточняется в воскресенье на сайте Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан — владельцев воздушных судов (АОПА-Россия).

По данным организации, пилот Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших летчиков России.

К настоящему времени также известно, что спасатели, задействованные в поисках пропавшего вертолета, прибыли в поселок Яйлю на берегу Телецкого озера и начали развертывать лагеря. Еще десять спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда в настоящее время следуют из Новосибирской области в Горно-Алтайск и уже находятся в районе Бийска. С собой они везут судно на воздушной подушке «Арго». Запланированы также вылеты двух вертолетов Ми-8, с посадочной площадки Карасук и из Барнаула, для доставки спасателей из поселка Яйлю к месту проведения работ, а также для обеспечения деятельности спасателей координационно-спасательного центра.