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Обнаружено тело пассажирки разбившегося на Алтае вертолета

Главная Происшествия
Барнаул
12:31 13 Февраля 2017
общество, происшествия, вертолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Поисково-спасательные работы на месте катастрофы приостановлены из-за тумана.. Как передает ТАСС, на месте трагедии обнаружено тело одной из пассажирок. По словам главы Турочакского района Владислава Рябченко, тело прибило к берегу.

По данным МЧС, глубина водоема в предполагаемом месте падения воздушного судна составляет более 200 м, ширина — около 2 км. Поисковые работы, особенно для авиационного транспорта, могут осложниться погодными условиями – низкая температура, туман, ветер.

Вертолет Robinson пропал в воскресенье над Телецким озером в Турочакском районе. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

Проводится проверка в отношении ООО «Алтай Авиа», которому принадлежит посадочная площадка «Карасук», где базировался вертолет.

Телецкое озеро находится на северо-востоке Алтайских гор, на территории Турочакского и Улаганского районов Республики Алтай. Это одно из самых посещаемых туристических мест в регионе.

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