На Алтае приостановили поиски с воздуха упавшего вертолета Robinson

В Республике Алтай приостановлены поиски с воздуха вертолета Robinson, упавшего в районе Телецкого озера. Улучшение погоды в районе поисков вертолета может произойти лишь 14 февраля, сообщили в Горно-Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Пока по погодным условиям не представляется возможным осуществлять поиски. Все силы и средства находятся в состоянии готовности и ожидания к возобновлению поисков. Однако пока это невозможно — у нас начался шторм. Высота волны достигает двух-трех метров. Это связано с тем, что озеро широкое и находится между гор, в силу чего ветер здесь сильнее», — сообщили в администрации Турочакского района, отметив, что обломки вертолета или тела пассажиров не обнаружены.

По данным СМИ, вертолет, принадлежавший авиаклубу «Алтай авиа», совершал экскурсионный полет.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson. Следствие будет проверять все версии крушения — от плохих погодных условий и неисправности вертолета до ошибки пилота.

Глубина Телецкого озера в месте предполагаемого падения вертолета может достигать 280 метров. При этом водоем зимой практически не замерзает.

Катастрофа вертолета Robinson R-66 произошла в Турочакском районе Алтая в воскресенье, 12 февраля, примерно в 20.20 по местному времени. Сотрудники заповедника позвонили в спасательную службу и рассказали, что возле мыса Кокчи над Телецким озером внезапно из вида пропали огни вертолета.

После этого сообщения по тревоге были подняты местные оперативные службы. Региональное управление МЧС направило к озеру автомобильную бригаду спасателей численностью около 60 человек. Проверки по факту крушения начали транспортная прокуратура и Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

На борту находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.