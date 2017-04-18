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Трое детей пострадали в Алтайском крае при обрушении стены в детсаду

Главная Происшествия
Барнаул
10:02 18 Апреля 2017
происшествия, безопасность, дети, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Часть оставшейся после демонтажа веранды стены рухнула на территории детского сада в Алтайском крае на детей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

ЧП произошло сегодня днем на территории Новичихинского детского сада № 1 «Искринка». 

«Произошло обрушение кирпичной стены, оставшейся от демонтированной веранды, общей площадью 16 квадратных метров. Элементы конструкции упали на детей, находящихся на прогулке. В результате падения кирпичной кладки двое четырехлетних воспитанников получили ушибы, еще один ребенок госпитализирован с переломом костей стопы», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшим оказана медпомощь, здоровью и жизни детей в настоящее время ничего не угрожает. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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