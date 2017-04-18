Экс-глава аппарата алтайского парламента подозревается в хищении денег у подчиненных

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Людмилы Шевчук, подозреваемой в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

«По версии следствия, с 2013 по 2015 годы руководитель аппарата АКЗС организовала незаконное начисление, а также выплату денежных премий нескольким подчиненным ей сотрудникам на общую сумму более 160 тыс. рублей. При этом она сообщила о необходимости использования денег на оплату представительских расходов Собрания. Получив деньги, Шевчук распорядилась ими по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

Как уточняет портал Altapress, Шевчук занимала пост руководителя аппарата АКЗС в течение 8 лет. Однако в январе 2017 года, накануне своего 55-летия, Шевчук написала заявление об увольнении в связи с состоянием здоровья. В апреле 2017 года новым руководителем аппарата назначили Инну Казанцеву.