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Экс-глава аппарата алтайского парламента подозревается в хищении денег у подчиненных

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Барнаул
10:27 18 Апреля 2017
общество, происшествия, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Людмилы Шевчук, подозреваемой в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

«По версии следствия, с 2013 по 2015 годы руководитель аппарата АКЗС организовала незаконное начисление, а также выплату денежных премий нескольким подчиненным ей сотрудникам на общую сумму более 160 тыс. рублей. При этом она сообщила о необходимости использования денег на оплату представительских расходов Собрания. Получив деньги, Шевчук распорядилась ими по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

Как уточняет портал Altapress, Шевчук занимала пост руководителя аппарата АКЗС в течение 8 лет. Однако в январе 2017 года, накануне своего 55-летия, Шевчук написала заявление об увольнении в связи с состоянием здоровья. В апреле 2017 года новым руководителем аппарата назначили Инну Казанцеву. 

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