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В Алтайском крае автомобиль с людьми слетел с моста в реку

Главная Происшествия
Барнаул
15:40 19 Апреля 2017
общество, происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Легковой автомобиль с водителем и тремя пассажирами упал с моста в реку Карама Солонешенского района Алтайского края, один из пассажиров не успел выбраться и погиб, сообщил представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером во вторник.

«Автомобиль двигался в сторону села Степное. Во время движения съехал с моста и упал в реку. Двое пассажиров и водитель смогли выбраться из автомобиля самостоятельно, один человек утонул», — сказал представитель ведомства.

Тело погибшего уже обнаружено спасателями, поиск автомобиля, ушедшего под воду, продолжается.

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