Житель Барнаула украл мороженое во время аномальной жары

В Барнауле местного жителя задержали за кражу нескольких лотков с мороженым. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе региональной полиции.

По словам очевидцев, 22 июня мужчина возвращался домой с работы. На улице он увидел торговую точку с холодильником. Внутри было мороженое. Изнуренный аномально жаркой погодой местный житель решил взломать холодильник и забрать содержимое.

По дороге домой он зашел к знакомым и отдал один лоток им. Остальное оставил себе, рассказали в пресс-службе полиции.

Правоохранители завели уголовное дело по статье 158 УК «Кража». Теперь жителю Барнаула грозит до пяти лет тюрьмы. Общую сумму украденного в ведомстве не уточнили.