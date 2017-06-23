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Житель Барнаула украл мороженое во время аномальной жары

Главная Происшествия
Барнаул
13:01 23 Июня 2017
происшествия, кража, дело, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Барнауле местного жителя задержали за кражу нескольких лотков с мороженым. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе региональной полиции. 

По словам очевидцев, 22 июня мужчина возвращался домой с работы. На улице он увидел торговую точку с холодильником. Внутри было мороженое. Изнуренный аномально жаркой погодой местный житель решил взломать холодильник и забрать содержимое. 

По дороге домой он зашел к знакомым и отдал один лоток им. Остальное оставил себе, рассказали в пресс-службе полиции. 

Правоохранители завели уголовное дело по статье 158 УК «Кража». Теперь жителю Барнаула грозит до пяти лет тюрьмы. Общую сумму украденного в ведомстве не уточнили. 

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