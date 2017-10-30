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В Алтайском крае в результате взрыва газа погибли два человека

Главная Происшествия
Барнаул
09:08 30 Октября 2017
общество, происшествия, газ, взрыв
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи возбудили уголовное дело о гибели двух человек в результате взрыва газа в жилом доме города Рубцовска в Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.

По данным следствия, в субботу около 23:45 по местному времени (19:45 мск) в одной из квартир одноэтажного жилого дома Рубцовске произошел хлопок газовоздушной смеси. В квартире были обнаружены тела двух человек: 60-летнего хозяина дома и его 49-летней сожительницы.

По предварительным данным, причиной хлопка стало нарушение при эксплуатации газового баллона. Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается. Также отмечается, что дом не был газифицирован, а его жильцы пользовались газом в баллонах.

Проживание в доме сейчас невозможно — девять эвакуированных жителей, в числе которых четверо детей, сейчас размещены по их желанию у родственников, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Игорь Лисин. В дальнейшем им готовы предоставить и пункт временного размещения, и маневренный жилой фонд Рубцовска. Лисин отметил, что пока сложно сказать — подлежит ли здание восстановлению.

В воскресенье утром спасатели приступили к разбору здания.

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