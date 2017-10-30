Барнаулец из окна пятиэтажки устроил стрельбу по прохожим

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Барнауле. Имеется информация о пострадавших. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 29 октября, на ул. Малой Маховой.

Мужчина, которому на вид 30–35 лет, ранил двух мужчин и женщину, пишет сообщество «Инцидент. Барнаул» «ВКонтакте».

«Мужчина был задержан на подходе к дому. Остановились две машины, выбежали несколько человек из автомобилей и повалили его на землю. Затем выбежали ещё несколько человек в форме из подъезда», — рассказал очевидец.

У подозреваемого изъяли карабин «Сайга» и гранаты. В группе «Barnaul22» сообщают, что во время задержания была перекрыта улица Малая Малахова. На месте работали кинологи, полицейские, спецслужбы.