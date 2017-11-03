Жителя Алтая задержали из-за непристойной переписки со 112 детьми

35-летнего мужчину, который вел переписку со 112 детьми в интернете, задержали в Алтайском крае. Об этом заявил руководитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Долгалев, сообщает алтайский телеканал «Катунь24».

По данным следствия, житель Первомайского района Алтайского края вел переписку с малолетней девочкой из другого региона Сибири. Об этом узнали родители ребенка и сообщили в полицию.

«Когда мы изъяли у молодого человека соответствующее оборудование, то установили 112 адресатов из разных регионов России, кому он писал. Большая часть из них — несовершеннолетние. Переписка была совершенно определенной тематики», — заявил Долгалев.

По его словам, подозреваемый вел переписку с детьми в форме игры и шантажа, в результате которого ребенок фотографировал различные части тела.

Возбуждено уголовное дело по части четвертой ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.