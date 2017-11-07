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В Алтайском крае четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме

Главная Происшествия
Барнаул
04:56 7 Ноября 2017
общество, взрыв, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Взрыв бытового газа произошел в частном одноэтажном доме в Алтайском крае, пострадала семья из четырех человек. Мужчина, женщина и двое их детей с ожогами различной степени тяжести госпитализированы. По данному факту региональным СУ СКР организована доследственная проверка.

«Специалисты Алтайского краевого центра медицины катастроф доставили одного человека в больницу в Бийск, еще одного — в медучреждение Барнаула, двое находятся в райбольнице села Алтайское», — сообщили в пресс-служба регионального правительства.

Инцидент произошел 5 ноября 2017 в селе Алтайское Алтайского района.

Следователи установили, что в этот же день сотрудниками газовой службы выполнялись работы по подключению жилого дома к центральному газовому отоплению.

«Возбуждено уголовное дело по факту травмирования четырех человек в результате хлопка газовоздушной смеси в частном жилом доме в селе Алтайское Алтайского района по признакам преступления, предусмотренного статьей… «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе СУ СК.

Следователям предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственным выполнение работ по монтажу газопровода. 

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