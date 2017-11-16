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Полиция Барнаула ищет 10-летнюю девочку с хомяком, обкрадывающую квартиры

Главная Происшествия
Барнаул
16:40 16 Ноября 2017
полиция, школьники, кража
Автор: Sibnovosti.ru
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Правоохранительные органы Алтайского края разыскивают предполагаемых участников необычного преступления: 10-летняя девочка с хомяком обкрадывает квартиры в краевом центре.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, в Барнауле зарегистрированы две кражи. По данным полиции, девочка, примерно 10-11 лет на вид, представляясь разными именами и рассказывая, что она учится в гимназии 22, знакомится на улице с другими детьми и предлагает им поиграть с хомячком, предварительно спросив разрешения их родителей. Придя к детям домой, она и хомячок остаются там поиграть. Когда родители детей уходят из квартиры, школьница предлагает детям поиграть в прятки.

- «Хозяйка» квартиры прячется, а в это время она ищет ценные вещи и крадет их. После чего, говорит, что ей нужно домой и уходит. На улице девочка встречается с женщиной, после чего они вместе уходят в сторону торгового центра «Гулливер», - рассказали в силовом ведомстве.

Полицейские просят пострадавших и свидетелей этих происшествий обратиться в правоохранительные органы.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

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