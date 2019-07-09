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На Алтае массово гибнут пчелы

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Барнаул
15:13 9 Июля 2019
происшествия, алтай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пчелы начали массово умирать в Алтайском крае. По неизвестной причине в регионе пострадали сотни пчелосемей и более 80 пасек. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. 

«В Алтайском крае создана рабочая группа, которая занимается выяснением причин гибели пчел в ряде хозяйств края. Участники группы отрабатывают все поступившие в адрес районов и краевого Минсельхоза обращения по гибели пчел, в каждом случае рассматривают исполнение положений закона Алтайского края о пчеловодстве, соблюдение технологий применения аграриям средств защиты растений, индивидуально консультируют обратившихся», — говорится в сообщении. 

Сами пчеловоды считают, что насекомые начали умирать после неправильной обработки полей от вредителей. Ядохимикаты оказались губительными для пчел. 

Отмечается, что дело взял под свой контроль губернатор Виктор Томенко. 

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