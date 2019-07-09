На Алтае массово гибнут пчелы

Пчелы начали массово умирать в Алтайском крае. По неизвестной причине в регионе пострадали сотни пчелосемей и более 80 пасек. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

«В Алтайском крае создана рабочая группа, которая занимается выяснением причин гибели пчел в ряде хозяйств края. Участники группы отрабатывают все поступившие в адрес районов и краевого Минсельхоза обращения по гибели пчел, в каждом случае рассматривают исполнение положений закона Алтайского края о пчеловодстве, соблюдение технологий применения аграриям средств защиты растений, индивидуально консультируют обратившихся», — говорится в сообщении.

Сами пчеловоды считают, что насекомые начали умирать после неправильной обработки полей от вредителей. Ядохимикаты оказались губительными для пчел.

Отмечается, что дело взял под свой контроль губернатор Виктор Томенко.