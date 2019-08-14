На Оби в Алтайском крае «Москва-207» спасла «Москву-76»

На реке Обь вблизи Барнаула удалось предотвратить аварию теплохода, который потерял управление. Следственные органы проводят проверку, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, инцидент имел место 9 августа этого года. Судно с 50 пассажирами, потерявшее управление, несло на камни.

«Предотвратить крушение удалось благодаря действиям экипажа другого теплохода, который находился рядом», - говорится в сообщении ведомства.

Название теплохода и его принадлежность следователи не указывают. По данным информагентства «Банкфакс», в бедственном положении оказался теплоход «Москва-76». Спасти ситуацию удалось теплоходу «Москва-207», который взял сбившееся с курса судно на буксир и доставил на причал.

Проверку инцидента проводит Барнаульский следственный отдел на транспорте.

Фото: сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР