В Красноярске отец выбросил из окна новорожденную дочь

Из окна общежития на улице Автомобилистов в красноярском микрорайоне Черемушки отец выбросил из окна 4-месячного ребенка. В Следственном комитете по Красноярскому краю сообщили, что 44-летний мужчина был пьян. Девочка погибла на месте происшествия. Шокированные соседи вызвали полицию. Подозреваемый в убийстве задержан.

«На причастность к совершению преступления проверяется 44-летний отец погибшего ребенка, который в момент преступления находился предположительно в состоянии опьянения. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Следственного комитета.

За убийство дочери красноярцу грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Соседи рассказывают, что семья, в которой случилась трагедия, неблагополучная. Родители были лишены прав на других детей, они помещены в детские дома.