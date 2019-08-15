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В Красноярске отец выбросил из окна новорожденную дочь

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Барнаул
15:43 15 Августа 2019
убийство, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Из окна общежития на улице Автомобилистов в красноярском микрорайоне Черемушки отец выбросил из окна 4-месячного ребенка. В Следственном комитете по Красноярскому краю сообщили, что 44-летний мужчина был пьян. Девочка погибла на месте происшествия. Шокированные соседи вызвали полицию. Подозреваемый в убийстве задержан.

«На причастность к совершению преступления проверяется 44-летний отец погибшего ребенка, который в момент преступления находился предположительно в состоянии опьянения. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Следственного комитета.

За убийство дочери красноярцу грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Соседи рассказывают, что семья, в которой случилась трагедия, неблагополучная. Родители были лишены прав на других детей, они помещены в детские дома.

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