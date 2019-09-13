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Землетрясение на Алтае распустило школьников по домам

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Барнаул
15:44 13 Сентября 2019
мчс, землетрясение, школьники
Автор: Sibnovosti.ru
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Несколько подземных толчков было зафиксировано сегодня в первой половине дня в Улаганском районе Республики Алтай. К жертвам и разрушениям они не привели, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным главного управления МЧС по Республике Алтай, сила толчка в 11:15 составила 5,3 магнитуд, в 11:29 - 5,1 магнитуд. Наконец, сообщение о третьем подземном ударе ведомство опубликовало около 13:00.

По данным официального сайта Республики Алтай, руководство двух школ и восьми детских садов решило прекратить их работу на 13 сентября. В городе Бийске Алтайского края, расположенном рядом с административной границей Республики Алтай, местное управление ГО и ЧС рекомендовало отменить занятия в младших классах из-за возможности повторных подземных толчков. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе мэрии.

Специалисты обследуют здания на предмет устойчивости конструкций, на данный момент повреждений не зафиксировано. Республика Алтай является сейсмоактивным регионом.

Удары подземная стихия нанесла примерно в 30 км от поселка Акташ. В 2003 году он пострадал от сильного землетрясения. Тогда в республике было повреждено 1,9 тыс. домов, в которых проживало более 7 тыс. человек.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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