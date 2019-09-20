Угонщики в Алтайском крае предпочитали красное

В Алтайском крае передано в суд дело группы угонщиков автомобилей из Новосибирской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Любопытно, что угоняли они только Mitsubishi Lancer красного цвета.

«В 2017 году у нас началось серийное хищение автомобилей средней стоимости. ... Причем, в большей части их владельцами были девушки, а сами автомобили - красными, марки Mitsubishi Lancer», - рассказал «Интерфакс-Сибирь» врио начальника отдела по раскрытию краж и угонов транспортных средств управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю Евгений Устинов.

Всего было похищено девять машин. Только одна из них - Toyota Corolla. По данным полиции, злоумышленников было пятеро. Они приехали из новосибирского поселка Линево.

Дело рассматривает суд Индустриального района Барнаула.