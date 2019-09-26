В Барнауле при жесткой посадке самолета пострадали 49 человек

В аэропорту Барнаула при посадке самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси. В результате ЧП пострадали 49 человек. Всего на борту было 344 человека, включая 10 членов экипажа. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

«В 21:21 (местного времени) в результате жесткой посадки самолета Boeing 767-300 направления «Камрань-Барнаул» произошло возгорание стойки шасси. Произведена эвакуация 334 пассажиров рейса, а также 10 членов экипажа. В 21:40 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 человека получили легкие травмы. Помощь им была оказана амбулаторно.

В главном управлении МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб.

«Работает «телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8-(3852) 65-82-19. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим организована работа «горячей линии» 8(385-2) 20-20-79», — пояснили в ведомстве.

Проверку по факту ЧП проводит прокуратура, а также следственный комитет.