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В Барнауле при жесткой посадке самолета пострадали 49 человек

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Барнаул
08:56 26 Сентября 2019
происшествия, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В аэропорту Барнаула при посадке самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси. В результате ЧП пострадали 49 человек. Всего на борту было 344 человека, включая 10 членов экипажа. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС. 

«В 21:21 (местного времени) в результате жесткой посадки самолета Boeing 767-300 направления «Камрань-Барнаул» произошло возгорание стойки шасси. Произведена эвакуация 334 пассажиров рейса, а также 10 членов экипажа. В 21:40 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что 23 человека получили легкие травмы. Помощь им была оказана амбулаторно. 

В главном управлении МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб.

«Работает «телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8-(3852) 65-82-19. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим организована работа «горячей линии» 8(385-2) 20-20-79», — пояснили в ведомстве. 

Проверку по факту ЧП проводит прокуратура, а также следственный комитет. 

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