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Максима Аверина оштрафовали за поведение на рейсе Барнаул – Москва

Главная Происшествия
Барнаул
10:56 27 Сентября 2019
самолет, актер, дебош
Автор: Sibnovosti.ru
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Двух пассажиров самолета, выполнившего вчера рейс Барнаул – Москва, доставили в отделение полиции сразу после приземления воздушного судна в Шереметьево. Одним из этих пассажиров, о неадекватных действиях которых сообщил экипаж, оказался актер Максим Аверин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Командир воздушного судна, осуществляющего перелет из Барнаула в Москву, передал информацию о находящемся на борту неадекватном пассажире. В связи с этим к борту прибывающего в аэропорт Шереметьево самолета был направлен наряд транспортной полиции. По прибытии наряда экипаж воздушного судна пояснил, что два пассажира, один из которых, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, безадресно выражались нецензурной бранью», - рассказали ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По данным информагентства, в отношении Максима Аверина был составлен административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему выписали штраф в 500 руб. и отпустили. Второй правонарушитель был отправлен на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Актер Московского академического театра сатиры Максим Аверин известен широкой публике, прежде всего, по ролям в телесериалах «Глухарь» и «Склифосовский». Кроме того, он является одним из ведущих телешоу «Три аккорда». В Барнаул Максим Аверин приехал со спектаклем «Там же, тогда же». 25 сентября его можно было увидеть на сцене Алтайского музыкального театра.

Фото: страница Максима Аверина в соцсети «ВКонтакте»

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