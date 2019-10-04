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Самолет со 150 пассажирами не может вылететь из Барнаула из-за технических проблем

Главная Происшествия
Барнаул
11:08 4 Октября 2019
происшествия, алтай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот» задержали в аэропорту Барнаула почти на 11 часов. Причиной стали технические неполадки, сообщается на сайте министерства транспорта Алтайского края. 

Воздушное судно должно было вылететь в 7:05 по местному времени — рейс перенесли на 19:30. Вылета в Москву ожидают 148 человек. 

«На данный момент создаются все условия для пребывания 148 пассажиров - размещение в гостинице и предоставление питания», — говорится в сообщении. 

Напомним, в конце сентября самолет авиакомпании Azur Air совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула — пострадали 56 человек. У самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси.

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