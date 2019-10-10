При посадке самолета в аэропорту Барнаула треснуло лобовое стекло

Западно-Сибирская прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом Boeing 737-800, который летел из Москвы. 10 октября в 5:20 во время плановой посадки у воздушного судна лопнуло лобовое стекло со стороны командира экипажа.

«При подлете к аэропорту Барнаул произошло растрескивание лобового стекла, разгерметизации салона и кабины пилотов не допущено. На борту находились 7 членов экипажа и 125 пассажиров, из них двое детей», — сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме — никто не пострадал. Однако сейчас прокуратура и следственные органы проводят проверку.

Что именно стало причиной ЧП, выясняют бортмеханики.