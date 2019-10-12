Лесные пожары в Сибири не думают прекращаться. Если неделю назад единственная точка на карте, где горел лес, находилась в Томской области, то теперь только в этом регионе зафиксировано четыре очага.

Также, по данным Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, по одному пожару наблюдается в Омской области, Хакасии, Красноярском крае, три пожара - в республике Алтай.