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Лесные пожары в Сибири не думают прекращаться

Главная Происшествия
Барнаул
10:28 12 Октября 2019
лесные пожары, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Лесные пожары в Сибири не думают прекращаться. Если неделю назад единственная точка на карте, где горел лес, находилась в Томской области, то теперь только в этом регионе зафиксировано четыре очага.

Также, по данным Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, по одному пожару наблюдается в Омской области, Хакасии, Красноярском крае, три пожара - в республике Алтай.

«На тушении лесных пожаров задействовано 224 человека, 74 единицы техники, 17 воздушных судов на мониторинге», - сообщили в ведомстве.

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