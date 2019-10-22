Чиновники администрации Барнаула осуждены за мошенничество

Бывшие сотрудники городского комитета по образованию понесут условное наказание за хищение компенсаций, предназначающихся родителям дошкольников. Чиновники с успехом реализовывали преступную схему в течение нескольких лет.

В прокуратуре выяснили, что работники оформляли фиктивные платежные поручения, по которым перечисляли деньги на банковские счета подставных лиц. Таким образом, мошенники получили около полумиллиона рублей. Когда обман вскрылся, они компенсировали половину сумму и признали свою вину.

Суд назначил всем фигурантам дела наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком полтора года. Кроме того, им необходимо вернуть в бюджет города более 200 тысяч рублей, которые были похищены в результате реализации преступной схемы, передает корреспондент Sibnovosti.ru.