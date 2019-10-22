22 октября
Барнаул
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Чиновники администрации Барнаула осуждены за мошенничество

Главная Происшествия
Барнаул
15:53 22 Октября 2019
происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Бывшие сотрудники городского комитета по образованию понесут условное наказание за хищение компенсаций, предназначающихся родителям дошкольников. Чиновники с успехом реализовывали преступную схему в течение нескольких лет.

В прокуратуре выяснили, что работники оформляли фиктивные платежные поручения, по которым перечисляли деньги на банковские счета подставных лиц. Таким образом, мошенники получили около полумиллиона рублей. Когда обман вскрылся, они компенсировали половину сумму и признали свою вину.

Суд назначил всем фигурантам дела наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком полтора года. Кроме того, им необходимо вернуть в бюджет города более 200 тысяч рублей, которые были похищены в результате реализации преступной схемы, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Лесные пожары в Сибири не думают прекращаться

Лесные пожары в Сибири не думают прекращаться

12 Октября 2019 г.
За неделю их число увеличилось
Новости Барнаула: При посадке самолета в аэропорту Барнаула треснуло лобовое стекло

При посадке самолета в аэропорту Барнаула треснуло лобовое стекло

10 Октября 2019 г.
Никто не пострадал
Новости Барнаула: Самолет со 150 пассажирами не может вылететь из Барнаула из-за технических проблем

Самолет со 150 пассажирами не может вылететь из Барнаула из-за технических проблем

4 Октября 2019 г.
Рейс осуществляет компания «Аэрофлот»
Новости Барнаула: Максима Аверина оштрафовали за поведение на рейсе Барнаул – Москва

Максима Аверина оштрафовали за поведение на рейсе Барнаул – Москва

27 Сентября 2019 г.
О дебоширах полиции сообщил экипаж самолета
Новости Барнаула: Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле возросло до 56

Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле возросло до 56

26 Сентября 2019 г.
В аэропорту Барнаула при посадке самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси.
Новости Барнаула: В Барнауле при жесткой посадке самолета пострадали 49 человек

В Барнауле при жесткой посадке самолета пострадали 49 человек

26 Сентября 2019 г.
Самолет авиакомпании Azur Air следовал из города Камрань в Барнаул
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: В Барнауле выбирают лучшее территориальное общественное самоуправление

В Барнауле выбирают лучшее территориальное общественное самоуправление

18 Октября 2019 г.
Призовой фонд конкурса - 400 тысяч рублей
Новости Барнаула: В Барнауле пройдут масштабные антитеррористические учения

В Барнауле пройдут масштабные антитеррористические учения

17 Октября 2019 г.
Они запланированы на 17 октября
Новости Барнаула: Четверть населения Алтайского края привиты от гриппа

Четверть населения Алтайского края привиты от гриппа

21 Октября 2019 г.
В регионе не зарегистрировано случаев заболевания гриппом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19