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В Белокурихе завис подъемник с пассажирами

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Барнаул
16:35 22 Октября 2019
происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С остановившейся канатной дроги на курорте в Белокурихе эвакуировали семь человек. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на застрявшем подъемнике находился 10-летний ребенок.

Система сломалась из-за упавшего на трос сухого дерева. На место ЧП направили 18 спасателей. Они поднялись на труднодоступную возвышенность, которая ко всему прочему была занесена снегом.

Сначала с подъемника сняли 10-летнюю девочку и ее родителей, а затем эвакуировали остальных туристов. Медицинская помощь никому не потребовалась, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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