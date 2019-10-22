В Белокурихе завис подъемник с пассажирами

С остановившейся канатной дроги на курорте в Белокурихе эвакуировали семь человек. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на застрявшем подъемнике находился 10-летний ребенок.

Система сломалась из-за упавшего на трос сухого дерева. На место ЧП направили 18 спасателей. Они поднялись на труднодоступную возвышенность, которая ко всему прочему была занесена снегом.

Сначала с подъемника сняли 10-летнюю девочку и ее родителей, а затем эвакуировали остальных туристов. Медицинская помощь никому не потребовалась, передает корреспондент Sibnovosti.ru.