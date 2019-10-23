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В Барнауле задержаны четверо сотрудников налоговой инспекции

Главная Происшествия
Барнаул
11:37 23 Октября 2019
происшествия, алтай, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Барнауле во время заседания комиссии по материалам выездной проверки Межрайонной ИФНС России № 14 были задержаны четверо налоговиков. Среди них – руководитель подразделения налоговой службы.  По каким статьям проходят задержанные, не сообщается.

Источник «Алтапресс» в налоговой службе сообщил, что силовики нагрянули в рабочий кабинет начальника налоговой во время планового совещания. Один из сотрудников правоохранительной группы подошел к начальнику межрайонной инспекции, и, надев на него наручники, сказал: «Всем спасибо, все свободны». 

В УФНС России по Алтайскому краю информацию о задержании в межрайонной налоговой инспекции подтвердили, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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