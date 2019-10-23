В Барнауле задержаны четверо сотрудников налоговой инспекции

В Барнауле во время заседания комиссии по материалам выездной проверки Межрайонной ИФНС России № 14 были задержаны четверо налоговиков. Среди них – руководитель подразделения налоговой службы. По каким статьям проходят задержанные, не сообщается.

Источник «Алтапресс» в налоговой службе сообщил, что силовики нагрянули в рабочий кабинет начальника налоговой во время планового совещания. Один из сотрудников правоохранительной группы подошел к начальнику межрайонной инспекции, и, надев на него наручники, сказал: «Всем спасибо, все свободны».

В УФНС России по Алтайскому краю информацию о задержании в межрайонной налоговой инспекции подтвердили, передает корреспондент Sibnovosti.ru.