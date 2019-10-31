В алтайском Бийске сгорело шесть автомобилей под брендом «Яндекс.Такси»

Во втором по величине городе Алтайского края Бийске сгорело сразу шесть такси. Автомобили подожгли в ночь на 31 октября, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сегодня с 4:30 до 6:00 местного времени в дежурную часть поступило шесть сообщений о возгораниях шести автомобилей. Транспортные средства горели в приобской части города. Пострадали владельцы брендированных иномарок, рекламирующих известное такси», - сообщили информагентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-центре регионального главного управления МВД.

Бийских полицейских подняли по тревоге. На местах происшествия работают следственно-оперативные группы.

В сообщении правоохранительных органов не указывается, о каком именно бренде идет речь. По данным СМИ Алтайского края, были уничтожены исключительно автомобили с брендом «Яндекс.Такси».

Фото: страница «Бийск» в соцсети «ВКонтакте»