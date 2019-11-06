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Пять человек погибло от угарного газа в Бийске

Главная Происшествия
Барнаул
15:09 6 Ноября 2019
следствие, газ, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Сразу пять человек погибло от отравления угарным газом в алтайском городе Бийске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Тела погибших с признаками отравления угарным газом были обнаружены сегодня утром в одном из жилых домов. В числе погибших двое детей.

Как рассказали в следственном управлении СКР по Алтайскому краю, накануне к местной жительнице пришли гости, в том числе знакомая с 15-летней дочерью и 10-летним сыном. Хозяева и знакомые до позднего вечера употребляли спиртное, а затем легли спать. Еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Причиной смерти могло стать неисправное печное отопление, либо неправильная эксплуатация печного оборудования», - считают следователи.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2015 году в многоэтажном доме в Бийске угорело двое малыше двух и четырех лет. Мать оставила их без присмотра, в квартире вспыхнул пожар.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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