Кредитных мошенников ловили по всей Сибири

Сразу в четырех сибирских регионах прошла операция силовиков. В ходе нее было задержано 16 подозреваемых в мошенничестве с кредитами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю пресечена деятельность подозреваемых в серии мошенничеств в крупном размере. По имеющейся информации, число потерпевших превышает тысячу человек. В основном, это жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей», - говорится об итогах операции в сообщении на сайте главного управления МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, обещали гражданам помощь в получении кредитов, а на самом деле похищали их денежные средства. Одни злоумышленники убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение банком нужной суммы, другие выполняли функции сотрудников колл-центра и т. д.

«В настоящее время четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Фото: сайт главного управления МВД по Алтайскому краю