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Алтайский краевой суд подтвердил законность ареста экс-руководителя «Сибэнергомаша»

Главная Происшествия
Барнаул
18:04 8 Ноября 2019
мвд, арест, завод
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле арестован подозреваемый в мошенничестве на сумму более 800 млн руб. Ранее он был задержан в московском аэропорту Шереметьево, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фамилия арестованного в сообщении МВД России не указывается. Говорится лишь, что в 2013 году он возглавлял холдинг и входящий в него «крупнейший в России завод по производству котельного оборудования». По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, он осуществил кредитование своих предприятий в одном из банков по подложным документам, не намереваясь исполнять взятые обязательства. Полученные таким способом 828 млн руб. были перечислены на расчетный счет завода, а впоследствии выведены на счета различных юрлиц, что привело к банкротству предприятия.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным информагентства «Банкфакс», речь идет о бывшем владельце обанкроченного алтайского ОАО «Сибэнергомаш» Виталии Черноморе. Он был задержан в московском аэропорту 25 октября, на следующий день Центральный районный суд Барнаула принял решение о его аресте, а 7 ноября краевой суд отклонил жалобу адвокатов бизнесмена и подтвердил законность заключения под стражу.

Фото: сайт главного управления МВД России по Алтайскому краю

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