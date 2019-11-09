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На Алтае заметили крупные «травяные» пожары

Главная Происшествия
Барнаул
13:14 9 Ноября 2019
происшествия, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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На территории Алтайского края за сутки зафиксировано 48 «травяных» пожаров, в основном горел сухостой. В региональном МЧС признаются, что ситуация нехарактерна для ноября. 

«Причина происшествий – неосторожное обращение людей с огнем в условиях затяжного периода сухой и ветреной погоды», - заявили в ведомстве. 

Площади пожаров различные - от 50 до 80 «квадратов». В МЧС рассказали, что за сутки удалось ликвидировать 28 очагов. 

«В Алейске и Алейском районе потушено семь возгораний, два в Завьяловском, три – в Барнауле, площадь ландшафтного пожара в Тальменском районе достигла 20 тысяч квадратных метров, в Краснощековском – четырех, в Кытмановском – двух тысяч», - пояснили в чрезвычайном ведомстве. 

Некоторые пожары произошли вблизи населенных пунктов. Сильный ветер мог способствовать переходу огня на жилые строения, однако ситуацию в регионе удалось стабилизировать. 

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