На Алтае заметили крупные «травяные» пожары

На территории Алтайского края за сутки зафиксировано 48 «травяных» пожаров, в основном горел сухостой. В региональном МЧС признаются, что ситуация нехарактерна для ноября.

«Причина происшествий – неосторожное обращение людей с огнем в условиях затяжного периода сухой и ветреной погоды», - заявили в ведомстве.

Площади пожаров различные - от 50 до 80 «квадратов». В МЧС рассказали, что за сутки удалось ликвидировать 28 очагов.

«В Алейске и Алейском районе потушено семь возгораний, два в Завьяловском, три – в Барнауле, площадь ландшафтного пожара в Тальменском районе достигла 20 тысяч квадратных метров, в Краснощековском – четырех, в Кытмановском – двух тысяч», - пояснили в чрезвычайном ведомстве.

Некоторые пожары произошли вблизи населенных пунктов. Сильный ветер мог способствовать переходу огня на жилые строения, однако ситуацию в регионе удалось стабилизировать.