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Силовики пришли с обысками в мэрию алтайского Бийска

Главная Происшествия
Барнаул
14:45 18 Ноября 2019
строительство, дома, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В мэрии второго по величине города Алтайского края Бийска прошли обыски. Правоохранительные органы заинтересовало строительство жилья, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сегодня около 8:30 представители СКР и ФСБ произвели изъятие документации и компьютерной техники. Это связано со следственными мероприятиями в отношении строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам Спекова,8, 8/1, 8/2», - сообщили «Интерфаксу-Сибирь» в пресс-центре мэрии.

По данным ряда СМИ Алтайского края, обыски начались непосредственно во время заседания в городской администрации. Как напоминает информагентство «Банкфакс», дома были сданы в эксплуатацию в декабре 2012 года, и сразу после окончания стройки люди начали жаловаться на серьезные дефекты.

«Не все получается, где-то мы уже понабивали «шишек» на этой программе, я имею в виду дома на улице Спекова, - признавал в 2013 году тогда мэр Бийска Николай Нонко.

В начале 2016 года председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин назвал дома «худшим вариантом худшей казармы худшего стройбата 1970-х годов».

Фото: официальный сайт Бийска

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