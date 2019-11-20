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Авария на коммунальных сетях в Барнауле устранена

Главная Происшествия
Барнаул
18:45 20 Ноября 2019
тепло, авария, дома
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле справились с крупной коммунальной аварией. Она произошла в ночь на 20 ноября на проспекте Ленина,142.

«Сотрудники «Барнаульской теплосетевой компании» завершили сварочные работы на участке поврежденной магистральной сети. Энергетики приступили к заполнению систем отопления, по истечении 2-2,5 часов тепло будет подано в дома», - сообщил сегодня вечером официальный сайт столицы Алтайского края.

По данным городских властей, была повреждена теплосеть диаметром 600 мм. В результате без отопления и горячего водоснабжения осталось 26 жилых многоквартирных домов - всего, по данным ТАСС, около 2,5 тыс. человек. Детей из двух детских садов забрали родители.

Фото: официальный сайт Барнаула

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