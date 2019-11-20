Авария на коммунальных сетях в Барнауле устранена

В Барнауле справились с крупной коммунальной аварией. Она произошла в ночь на 20 ноября на проспекте Ленина,142.

«Сотрудники «Барнаульской теплосетевой компании» завершили сварочные работы на участке поврежденной магистральной сети. Энергетики приступили к заполнению систем отопления, по истечении 2-2,5 часов тепло будет подано в дома», - сообщил сегодня вечером официальный сайт столицы Алтайского края.

По данным городских властей, была повреждена теплосеть диаметром 600 мм. В результате без отопления и горячего водоснабжения осталось 26 жилых многоквартирных домов - всего, по данным ТАСС, около 2,5 тыс. человек. Детей из двух детских садов забрали родители.

Фото: официальный сайт Барнаула