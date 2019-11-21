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В Алтайском крае мерзнет целый город

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Барнаул
16:58 21 Ноября 2019
теплоснабжение, правительство, температура
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Яровом сложилась критическая ситуация с теплоснабжением. Правительство Алтайского края провело в связи с этим оперативное совещание, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В настоящее время из-за отсутствия необходимых запасов угля и его низкого качества на ТЭЦ Ярового работает только один котел из трех. Завозимый собственником уголь имеет высокое содержание влаги и смерзается при низких температурах. Ситуация осложняется изношенностью оборудования ТЭЦ, которая является единственным источником тепла и горячей воды в Яровом. В результате этого температура в квартирах и социальных объектах города уже в течение нескольких суток ниже 18 градусов», - отмечается в сообщении на официальном сайте Алтайского края по итогам совещания.

По данным краевых властей, с 1 октября 2019 года ТЭЦ на основании договора аренды с ООО «ТПК Ресурс» эксплуатирует ООО «Яровская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). На сайте ЯТЭК говорится, что компания была создана в феврале 2017 года, как предприятие по снабжению твердым топливом. В 2017-2019 годах она была партнером МУП ЯТЭК, а в августе 2019-го «при взаимодействии с администрацией города ООО ЯТЭК взяло на себя функции организации, эксплуатирующей ТЭЦ в качестве единой теплоснабжающей организации в границах муниципального образования г. Яровое в сфере теплоснабжения».

Тем временем, следственные органы СКР по Алтайскому краю начали доследственную проверка по факту ненадлежащего оказания услуг по теплоснабжению жителям Ярового.

«С наступлением холодов город не получил паспорт готовности к отопительному сезону из-за отсутствия достаточного количества твердого топлива, а также ненадлежащего ремонта котлов ТЭЦ», - подчеркнули в краевом следственном управлении СКР.

На сайте change.org размещена петиция с требованием из-за неудовлетворительного управления ТЭЦ передать ее в собственность государства. Петицию, адресованную, в частности, президенту РФ Владимиру Путину, подписало более 2 тыс. человек. В Яровом проживает около 18 тыс. человек.

Фото: сайт ООО «Яровская топливно-энергетическая компания»

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