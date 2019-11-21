Арестован заместитель главы администрации Бийска

Заместителю главы администрации Бийска Дмитрию Маслюку предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Чиновник арестован.

По версии следствия, администрация Бийска заключила договор с компанией на строительство трех домов для переселенцев из аварийного жилья по ул. Спекова. Мэрия не контролировала процесс возведения многоэтажек, построенные с нарушением всех норм дома были приняты на баланс города – документы подписал Дмитрий Маслюк. Суд принял решение о заключении чиновника под стражу.

«Неоднократные обращения жильцов в различные органы государственной и муниципальной власти не принесли никаких результатов – граждане, большинство из которых относится к незащищенным слоям населения (пожилые люди, инвалиды, дети) на протяжении шести лет проживают в опасных для их жизни и здоровья условиях. Данная ситуация вынудила людей обратиться в правоохранительные органы. После проведения проверочных мероприятий следователями возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В рамках расследования уголовного дела силовики намерены дать оценку действиям других должностных лиц администрации Бийска.