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На ТЭЦ в Алтайском крае срочно отправляют уголь

Главная Происшествия
Барнаул
16:05 24 Ноября 2019
уголь, чс, теплоснабжение
Автор: Sibnovosti.ru
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В ночь на предстоящий понедельник на ТЭЦ в городе Яровом Алтайского края будут доставлены первые 10 вагонов с качественным углем. О ходе ликвидации объявленной ранее ЧС сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О ходе работ стало известно на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС. Оно прошло в Яровом 23 ноября.

«Следом идет еще 90 вагонов (по 70 т в каждом) хорошего угля. Этого объема - порядка 6 тыс. т - хватит для того, чтобы обеспечить нормативный запас топлива, который необходимо иметь на станции. Это первоначальные мероприятия, по которым принято решение. Далее будут налажены поставки в текущем режиме, чтобы обеспечить стабильную работу станции», - приводит официальный сайт Алтайского края слова министра промышленности и энергетики региона Александра Климина.

Напомним, режим ЧС был введен 22 ноября. Он был вызван критической ситуацией, в которой оказалась система теплоснабжения муниципалитета с населением около 18 тыс. человек. Власти региона решили отстранить от управления ТЭЦ ООО «Яровская топливно-энергетическая компания». Оно передано муниципальному предприятию.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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