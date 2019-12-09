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Борец с коррупцией в Алтайском крае получил четыре года колонии за взятку

Главная Происшествия
Барнаул
16:47 9 Декабря 2019
приговор, коррупция, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Бывший высокопоставленный полицейский в Алтайском крае Вадим Надвоцкий получил реальный срок по делу о коррупции. В главном управлении МВД России по региону он как раз возглавлял управление экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Алтайскому краю, в 2016-2018 годы Вадим Надвоцкий получил взятку в особо крупном размере от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний, торгующих моторным топливом.

«Взятка предназначалась за общее покровительство и лояльное отношение должностного лица в интересах данных коммерческих организаций, а именно: при наличии сведений о допускаемых в деятельности общества нарушениях и признаках противоправных деяний работников ООО не давать подчиненным ему сотрудникам УЭБиПК и территориальных подразделений указаний о проведении по данным фактам оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных проверок, а в случаях их проведения - путем дачи соответствующих указаний тем же сотрудникам принимать решения об отказе в возбуждении уголовного дела», - пояснили в ведомстве.

Общая сумма взятки составила 12,9 млн руб. Полицейского и посредника задержали в 2018 году. Дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц).

В итоге Вадим Надвоцкий, полностью признавший вину, получил четыре года колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 25,8 млн руб.

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