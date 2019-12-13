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Шесть человек погибло на пожаре в Алтайском крае

Главная Происшествия
Барнаул
13:23 13 Декабря 2019
пожар, мчс, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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Вся семья из шести человек погибла в результате пожара в Алтайском крае. Сгорел их частный жилой дом в селе Глубокое Завьяловского района, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар начался рано утром. Тушили его не только пожарные, но и члены добровольной пожарной команды. В общей сложности - 28 человек и 12 единиц техники. Тем не менее, спасти двух взрослых и четверых детей не удалось.

Благовещенский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

«Наиболее вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления», - предположили в главном управлении МЧС по Алтайскому краю.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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